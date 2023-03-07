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【個人電腦】IDC下調全球PC及平板電腦出貨量預測　料企業及學校支撐今年商業需求

股市 18:13 2023/03/07

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【個人電腦】IDC下調全球PC及平板電腦出貨量預測　企業及學校支持今年商業需求

市場研究機構IDC發表報告稱，考慮到需求下降和宏觀經濟充滿挑戰，下調今年個人電腦（PC）及平板電腦市場預測出貨量，由4.295億部降至4.031億部，但IDC預計，PC及平板電腦2024年將現複甦，出貨量按年增長 3.6%，並超過疫情前水平，2024年出貨量將達到4.177億台。

IDC 移動及消費者設備研究經理Jitesh Ubran預計，企業混合工作模式，以及學校按1：1 部署PC設備，仍將是需求亮點，可增加市場潛在規模，另外，預計市場2024及2025年開始淘汰Windows 10，推動PC更新換代，而Chromebook 和 Android 平板電腦將受惠教育行業。

Ubran提到，蘋果Apple（美：AAPL）近季企業客戶收益緩慢而穩定，可能會導致微軟Microsoft（美：MSFT）和谷歌Google（美：GOOG）產品未來兩年內超越蘋果。消費者方面，美元走強和通脹上升極大地影響全球的購買力，然而家庭平均擁有PC及平板電腦數目增加，長期前景仍然樂觀。

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記者：李哲毅

Alphabet（美：GOOG） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 蘋果（Apple，美：AAPL） 美股
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