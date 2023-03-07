美銀CEO：使用ChatGPT前仍有「工作要做」　料美國利率或達至5.5%

ChatGPT成熱潮，不少人討論日後是否能高度使用AI工作。根據《彭博》報道，美國銀行行政總裁Brian Moynihan指出，在華爾街使用ChatGPT之類的技術前，仍有「一些工作要做」（ “some work to do”）。他表示，不夠準確和缺乏數據基礎的回應，會是ChatGPT的最大挑戰。

本周二，Moynihan以視像會議形式，出席在澳洲悉尼舉行的AFR商業峰會。他在會上表示，銀行界的數碼技術可能很強大，「但我們必須確保它得到正確應用。」

是次對人工智能、以及如ChatGPT這類非官方資源的論調，是Moynihan首次的公開評論。美國銀行最近向員工表示，相關資源不可用於商業用途。Moynihan補充稱，因為「第三方提供商可能會成為網絡中的漏洞」，所以大小型的企業都擔心遭受網絡攻擊。

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此外，Moynihan又表示，預計美國利率將達到約5.25或5.5%，並長期保持在該水平。他更指出經濟將會放緩，「會更似是技術性衰退，美國GDP不會大幅下跌。」

他提到，隨著全球經濟逐漸復常，預計全球經濟將增長2.5%至2.6%，而作為世界第二大經濟體的中國將增長5%。

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