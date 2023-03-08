【NBA】Ja Morant「曬槍」惹爭議 15億合約恐見財化水

美國國家籃球協會（NBA）球隊孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）的當家球星莫蘭特（Ja Morant），早前因在直播中展示槍械陷入法律危機，他近2億美元的合約隨時成為沉重負擔。

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莫蘭特上周六（4日）因在直播中展示手槍，被球隊即時禁賽兩場，警方亦就事件展開調查。灰熊主教練Taylor Jenkins周日（5日）暗示，莫蘭特暫時未有可能回歸球隊。

不過，莫蘭特近年來亦爭議不斷，他去年夏天被指涉及兩宗法律糾紛。其中一宗同樣涉及槍械，莫蘭特被指曾用手槍威脅一名17歲少年，他接受調查時聲稱當時是自衛行動。

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年僅23歲的莫蘭特自進入聯盟後大放異彩，不止帶領球隊打出好成績，連續兩季打入季後賽，更已兩度晉身明星賽。

聲名大噪的莫蘭特在去年順利與灰熊以頂薪續約，薪金高達1.93億美元（約15億美元），加上其他商業合作，可謂名利雙收。莫蘭特原本有望成為聯盟下位超級巨星，惟如今一切將可能成為泡影。

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責任編輯：吳漢培