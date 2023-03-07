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老虎證券料今年市場進入淺衰退期 看好旅遊及餐飲行業

股樓投資 10:59 2023/03/07

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老虎證券（香港）機構部執行董事陳紀賢表示，過去一年，美國聯儲局採取了超乎預期的緊縮政策，大幅加息，加上俄烏戰爭引發全球產業鏈的需求重組，加速了去全球化進程，導致金融支付體系近乎重新洗牌。受這兩項關鍵因素影響，2022年全球資本市場激烈動蕩，除了美元、大宗商品和美國能源股外，絕大多數資產表現慘淡。 

據該公司統計，全球287個大型資產中，只有大宗商品受能源類商品的提振，成為2022年表現最好的資產類別。股票和債券市場的表現同樣未如人意，全球主要股票指數中，只有約九分之一錄得正增長；債券方面，全球債券除了個別的短債外，其餘全部錄負增長，足見外圍不穩定因素於資 本市場的影響力。 
 

 
【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

隨著俄烏戰事日漸平穩，新冠疫情逐步消退，全球經濟恢復正常。陳紀賢預期，今年市場進入淺衰退期，不過存在經濟週期錯配：歐美經濟逐步進入衰退，中國經濟則強勁復甦。資產配置方面，他建議投資者先採取保守策略，把資金投放到較穩定的大中華區的股票、黃金、美債、美股中的小型價值股，或者金銀礦等產品。 
 
他提醒投資者若市場對中國復甦的期望過高，推動中國資產漲幅過分膨脹，資金或將階段性回流至美股和美國公司債。假設美國經濟硬著陸，歐美國家經濟衰退，中國經濟復甦未如預期，全球市場可能出現崩盤。之後美國聯儲局或會加速減息，將帶動美債、黃金和依賴流動性強的大中華區成長股受益。 
 
 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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港股方面，他認為隨着香港和內地全面通關，將可提振中港兩地生產活動、帶動消費氣氛回暖，建議重點關注旅遊和餐飲行業，隨著業績持續改善，預計這些版塊今年還會有一定上升空間。陳紀賢表示，今年初恒指估值處於低位，恒生科技指數中的互聯網股票，按2023年盈利預期計算的預測市盈率只有14倍左右，低於全球互聯網公司的平均值22，所以資金面如果能持續改善的話，很可能會推動港股整體估值的均值回歸。 

 

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記者：張以正

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