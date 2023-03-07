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【38婦女節】逾7成受訪者不考慮生育 設全薪產假及增侍產假係咪有幫助? 網民 :工作壓力大 身體差又點生?

理財智慧 18:25 2023/03/07

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明天就是38婦女節，女性的地位及聲音近年愈來愈受到重視，當中相信亦包括生育的決定。本港出生率下跌，人口漸趨高齡化，有政黨公布有關「香港生育意願、政策與托兒服務」調查。結果顯示有74.2%人傾向不考慮生育。原因包括體狀況、經濟負擔、高齡產婦及教育及供養責任大等。

該政黨建議政府應設全薪產假14周，又指男士侍產假已多年未有檢討，認為除來自商界的壓力外，政府亦未有重視家庭友善政策，要求應盡快提升男士侍產假至7日及全薪假。

事實上，婦女不生育的原因除了經濟方面，亦有其他原因，包括家庭壓力、難以兼顧工作及家庭及託兒服務不足等。要鼓勵生育，相信政府要投放的資源相信再加大，有70%受訪者認同政府應推行生育政策，例如優先安排公屋或居屋予有子女家庭、增設「子女免稅額」等。政黨表示，政府需要落實家庭友善政策，包括加強託兒及託管名額；全薪產假14周，並設「產後保障工作期」至產後6個月；增設「子女免稅額」及至少提供低收入家庭生育資助至少1萬港元。對於男士侍產假由2019年至今未有改變，有議員表示「不能低估商界對勞工權益增取的影響」。

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責任編輯：陳玉蓮

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