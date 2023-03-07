【iPhone新色】Apple加推春季新色　黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus現身

蘋果（Apple）近年推出新iPhone後，都會在春季期間加推iPhone新配色，帶動iPhone銷情。Apple今（7日）晚上發布新聞稿，宣布加推全新黃色iPhone 14及黃色iPhone 14 Plus機款。

Apple今年再次在3月春季期間突襲，為iPhone 14系列加推新顏色，全新黃色iPhone 14及 iPhone 14 Plus將於3月10日（本周五）起接受預訂，3月14日（下周二）起發售。

售價方面，黃色iPhone 14為6,899元起，黃色iPhone 14 Plus為7,699元起。手機規格方面，兩款型號均採用Apple自家A15芯片及配備1,200萬像素雙主相機系統，具備最新車禍偵測等功能。更詳細的規格比拼，可見以下報道：

【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣 售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級 實試動態島+4K電影拍攝（多圖+有片）

責任編輯：張寶燕

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