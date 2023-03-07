嶺大調查：四成受訪青年自認貧窮　待遇與工作不相稱　學者促政府應檢討最低工資政策定位

你認為甚麼才是貧窮？是三餐不繼，還是人工追不上生活成本？嶺南大學（嶺大）政策研究院、文化研究及發展中心聯合進行一項題為《最低工資有幾低？貧窮新一代的就業困境報告》的調查。結果發現，四成接受深度訪談的青年自認貧窮，而絕大部分已有全職工作的受訪青年認為，最低工資調整幅度太低，自己未能受惠。

為了解香港青年對就業、貧窮、體面生活、相關政策的看法，以及他們收入和支出的情況，嶺大研究團隊從去年5月至12月，先後透過兩輪深度訪談，訪問了67位18至29歲、收入低於2萬元、有工作經驗的青年。另外，團隊亦透過兩輪問卷調查，分別收集到164份及253份有效回覆。

調查結果發現，絕大部分年輕人覺得自己的工資太低，待遇與工作不相稱。受訪青年的收入來源包括全職工作、兼職工作。深度訪談年輕人的收入中位數為15,200元，而問卷調查的收入中位數結果則是6,000至9,999元。一方面，大部分有全職工作的青年認為自己工時長、部分行業長期低薪，比不上任職其他行業的同輩，而覺得不滿。壓力同時來自高昂的生活成本和遙不可及的人生目標，包括置業。

大約四成接受第二輪深度訪談的青年自認是貧窮，他們對於貧窮有多元化的理解。有青年認為三餐不繼才算得上貧窮，有些人覺得人工未達到港人月入中位數就算是貧窮，亦有人認很多目標未能達成，導致「精神貧窮」。其餘自覺不貧窮的青年部分歸因於家庭支援，可以滿足基本需求以外的消費，例如購物和旅遊。

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絕大部分已有全職工作的受訪青年覺得最低工資調整幅度太低，自己未能受惠。無論認為自己屬於中產或基層的受訪者，均有共識，認為即使法定最低工資水平提升至40元依然是太低，與市場脫節，調整幅度不合理。不少人往往將最低工資時薪和「一餐飯」的開支掛鉤，認為最低工資水平要吃得起「一餐飯」才合理。受訪者認為最低工資如有合理升幅及政策檢討，對基層家庭及兼職工作者有很大幫助。

問卷調查結果推算，受訪青年要滿足現時的生活開支水平，時薪應該要達到71.6元。問卷調查的結果顯示青年的個人月均生活支出為16,789元，扣除教育開支，平均每月支出約14,894元，按一個月工作26日，每日8小時計算出時薪水平為71.6元，與目前最低工資水平相距很遠。

研究團隊建議，政府應從多方面著手解決此迫切的社會問題。首先，當局應檢討最低工資政策的定位，使它與其他扶貧政策互相配合，以保障不同需要的群體；第二，當局應透明化最低工資的調整過程，改為「一年一檢」；第三，團隊建議重啟標準工時立法程序，訂明標準工時應為每周40小時，加班工資應為正常工資的1.5倍，每月亦應設有加班和總工時上限，並以此為基礎制定「過勞死」的法律定義，把過勞死定為僱主須按《僱員補償條例》（第282章）作出補償的事故。最後，團隊建議政府主動開展設立失業保障制度的工作，包括探討供款式失業保險、檢討現行失業綜援、遣散費／長期服務金，並重視年輕人對相關政策的意見。

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