海濱花園兩房520萬蝕住放　再議價至508萬成交

美聯物業鄭嘉邦表示，荃灣海濱花園6座低層E室，實用面積422平方呎，屬兩房單位，間隔實用。據悉，買家心儀單位裝修設計，由原兩房間隔打通成一房設計，故對單位一見鍾情及決定購入自住，單位原開價520萬元已屬蝕讓價，經雙方議價後，單位終以508萬元成交，折合實用呎價約12,038元。

原業主於2018年以588萬元購入單位，持貨5年多，帳面虧蝕80萬元， 期內貶值約14%。

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