【電動車電池材料】伊朗西部省份發現巨大鋰礦　白色石油量僅次「南美鋰三角」

進入新能源、電動車當道的時代，通常被應用於電動車及儲存可再生能源的鋰離子電池（簡稱鋰電池），扮演極重要的角色。據外媒CNBC引述伊朗電視台最新報道，伊朗工業、礦業及貿易部部長Mohammad Hadi Ahmadi表示，在伊朗西部省份 Hamedan首次發現蘊藏量巨大的鋰礦。鋰礦具有重要戰略意義，若消息屬實，該巨大鋰礦將成為伊朗在受西方經濟制裁下，未來重要的經濟命脈。

報道指，伊朗官方宣布該新發現的鋰礦蘊藏量高達850萬噸。據美國地質調查局報告指出，全球探明的鋰資源為8,900萬噸，56%藏於南美洲，集中安地斯山脈海拔2,000至3,000公尺的鹽湖。位於南美洲的智利、阿根廷及玻利維亞3國更因為坐擁豐富的優質鋰礦資源，被稱爲「南美鋰三角」，玻利維亞坐擁2,100萬噸鋰、阿根廷1,900萬噸鋰、智利980萬噸鋰，其他鋰資源較多的國家還包括：澳洲（730萬噸）、中國（510萬噸）等。

白色石油開採耗時6至7年

鋰礦因顏色特徵稱為「白色石油」，雖然其蘊藏量豐富，但是據悉由發現到開採往往需要耗時約6至7年，並需要加工精煉才能達電池級別，鋰電池引發的鋰礦爭奪亦因此愈演愈烈。而現階段全球電動車市場正不斷增長，需要大量鋰礦作為電動車上的電池材料。

另據高盛分析師表示，全球鋰礦市場價格預計將會因為伊朗發現新鋰礦的消息，進一步壓低價格，「惟最終結果還需視乎伊朗可出口的數量來決定」。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：