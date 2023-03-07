【提防騙案】本港去年錄逾2.7萬宗科技罪案及騙案 按年上升45%

近年科技罪案和騙案有持續上升趨勢，而警方亦在本月2日至6日展開行動，共偵破11宗網上騙案，涉及1800萬元，行動中共拘捕13男4女，年齡介乎21至63歲，根據警方早前公布的數據顯示，去年共錄得27293宗相關的騙案數字，較2021年的19249宗，上升45%。

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黃大仙區重案組第一隊督察吳秉琛表示，黃大仙警區在全年接獲的騙案有1677宗，當中有七成屬於科技罪案，全年總損失金額約217萬元。而近日行動主要針對的網上騙案中最常見手法，包括網上情人騙案和網上投資騙案，當中騙徒首先會與受害人發展成網上情侶然後再失去聯絡，過一段時間後，相關同夥將假扮受害者「網上情人」的朋友或同事，表示「網上情人」已剛去世，並留下遺產給受害人，要求受害者繳交費用，如殮葬費、保證金等費用才可領取遺產。

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此外，吳秉琛亦表示，其中一宗損失金額超過400萬元的網上投資騙案發生在2021年，一名任職文員的受害人表示，自己在2021年2月至4月期間，透過網上交友平台認識騙徒，其後對方介紹投資黃金期貨，並說服他在虛擬投資平台開設投資戶口，將錢投入不同銀行作投資用途，而在受害人要求取回本金時，被平台的客戶服務員以不同藉口要求再付款，最終導致受害者血本無歸。

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撰文：鄭日棱