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【新股IPO】內地自動駕駛公司初速度科技擬年內來港上市 集資最多10億美元

股樓投資 10:59 2023/03/07

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消息指，內地自動駕駛公司初速度科技(Momenta)計劃最快今年內上市，上市地點包括香港及美國，預計集資最多10億美元，目前正與顧問機構洽談有關事宜。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

據資料顯示，初速度科技曾進行多輪融資，引入了美國通用汽車、豐田汽車、上汽集團、雲鋒基金、騰訊(00700) 、蔚來汽車(09866)及新加坡主權基金淡馬錫等投資者。此外，比亞迪(01211)亦曾於2021年與初速度成立合資公司，共同拓長自動駕駛業務。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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記者：張以正

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