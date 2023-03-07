【新股IPO】內地自動駕駛公司初速度科技擬年內來港上市 集資最多10億美元

消息指，內地自動駕駛公司初速度科技(Momenta)計劃最快今年內上市，上市地點包括香港及美國，預計集資最多10億美元，目前正與顧問機構洽談有關事宜。



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據資料顯示，初速度科技曾進行多輪融資，引入了美國通用汽車、豐田汽車、上汽集團、雲鋒基金、騰訊(00700) 、蔚來汽車(09866)及新加坡主權基金淡馬錫等投資者。此外，比亞迪(01211)亦曾於2021年與初速度成立合資公司，共同拓長自動駕駛業務。

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記者：張以正