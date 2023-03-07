【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

其他股評時段:



00:25 大市現況 指數下跌

04:50 中國GDP 5%增長目標正常

10:30 A股下跌因素 中字股有回吐

11:00 20200點應有支持

12:00 歐洲核心通脹反彈

14:00 內地經濟回穩 谷消費和投資

17:40 09961 攜程

23:50 01997 九龍倉

26:40 01052 越秀交通

31:20 01797 新東方在綫

35:55 09618 京東

42:20 01926 周大福

45:00 01880 中國中免

50:50 01816 中廣核電力

54:35 02380 中國電力

56:65 01992 復星旅遊文化

01:01:15 00390 中鐵



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription