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【通關復常】攜程上季虧轉盈 去年賺14億人幣

股樓投資 17:58 2023/03/07

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旅遊平台營運商攜程（09961）公布業績。截至2022年12月止第四季業績，由上年同期歸屬股東淨虧損8.3億元（人民幣．下同）改善為期內淨利20.5億元；若不計股權報酬費用及投資和可交換債券公允價值變動，第四季歸屬股東淨利4.9億元按年增長61.2％。公司第四季收入50.3億元增長7.5％，毛利38.2億元上升7.4％，營業虧損由上年同期7億元收窄至期內2.4億元。

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【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

另外，攜程截至2022年12月止全年度業績，期內收入200.55億元，微升0.1％；毛利155.2億元，升0.7％；營業利潤8,800萬元，而上年同期營業虧損14.1億元；歸屬股東淨利14億元，而上年同期淨虧損5.5億元，若不計股權報酬費用以及投資和可交換債券公允價值變動損益，淨利潤約13億元跌約7.1％。

集團主席梁建章表示，隨著去年12月中國大部分的旅行限制和隔離政策被取消、國際旅遊市場繼續保持強勁復甦態勢，全球旅遊業於2022年迎來轉折點。在第四季度，歐洲和美國繼續朝著常態化方向發展，亞太地區亦迅速復甦。自本年初以來，中國出境旅遊快速增長，反映有大量出境旅遊需求受到壓抑。

攜程補充，自取消旅行限制以來，中國國內旅行市場的需求在今年的前兩個月得到很大緩解，國內酒店和機票的預訂量已經超過2019年的水平，全球平台上的酒店和機票預訂仍以三位數的水平同比增長。

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撰文 : 李尚毅

攜程集團－S（09961） 港股

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