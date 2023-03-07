【通關復常】攜程上季虧轉盈 去年賺14億人幣

旅遊平台營運商攜程（09961）公布業績。截至2022年12月止第四季業績，由上年同期歸屬股東淨虧損8.3億元（人民幣．下同）改善為期內淨利20.5億元；若不計股權報酬費用及投資和可交換債券公允價值變動，第四季歸屬股東淨利4.9億元按年增長61.2％。公司第四季收入50.3億元增長7.5％，毛利38.2億元上升7.4％，營業虧損由上年同期7億元收窄至期內2.4億元。

【港交所388】港交所旗下LME 遭數機構索賠共8000萬英鎊 詳情請看【下一頁】

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

另外，攜程截至2022年12月止全年度業績，期內收入200.55億元，微升0.1％；毛利155.2億元，升0.7％；營業利潤8,800萬元，而上年同期營業虧損14.1億元；歸屬股東淨利14億元，而上年同期淨虧損5.5億元，若不計股權報酬費用以及投資和可交換債券公允價值變動損益，淨利潤約13億元跌約7.1％。

集團主席梁建章表示，隨著去年12月中國大部分的旅行限制和隔離政策被取消、國際旅遊市場繼續保持強勁復甦態勢，全球旅遊業於2022年迎來轉折點。在第四季度，歐洲和美國繼續朝著常態化方向發展，亞太地區亦迅速復甦。自本年初以來，中國出境旅遊快速增長，反映有大量出境旅遊需求受到壓抑。

攜程補充，自取消旅行限制以來，中國國內旅行市場的需求在今年的前兩個月得到很大緩解，國內酒店和機票的預訂量已經超過2019年的水平，全球平台上的酒店和機票預訂仍以三位數的水平同比增長。

全球最強護照榜出爐 阿聯酋奪冠 香港下跌10位至54名 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機