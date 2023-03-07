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【異動股】 IGG預告去年轉蝕 淨虧損至少達4.9億元 股價急跌逾16%

股樓投資 17:23 2023/03/07

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IGG（00799）發盈警，預期截至去年12月底止年度淨虧損約4.9億至5.1億元，其中主營業務虧損約1.7億至1.8億元，投資相關損益淨虧損約3.2億至3.3億元。而2021年度淨利潤為3.7億元，其中主營業務利潤4.2億元，投資相關損益淨虧損5,000萬元。股價應聲急跌，低開5.2%後，一度跌至2.42元，最多跌16.6%，收報2.44元，仍大跌近16%。

同場加映﹕【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

公司表示，虧損主要由於受到俄烏戰爭、新冠疫情、通貨膨脹及美國加息等不利因素衝擊，全球經濟衰退風險持續，用戶消費能力下降，令去年度收入減少約23%至25%。另外，去年中國互聯網遊戲行業整體低迷，若干中國境內的被投資企業去年推出的遊戲產品市場表現未達預期，或因版號發布限制無法如期推出新遊戲，導致其現金流及經營業績有所下滑。

董事會認為，今年經濟情況依舊不明朗，將持續優化各項資源，對今年度實現主營業務扭虧為盈充滿信心。

【ChatGPT熱潮】 據報騰訊針對ChatGPT對話式產品 成立「混元助手」項目組【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 電玩手遊 盈警 IGG（00799）

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