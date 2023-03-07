【招聘趨勢】港企急切尋求合適人才　逾8成願招聘海外人才及Freelancer

▲ 有報告指，逾8成港企願意在香港以外的市場招聘人才。

全球企業進入混合工作模式，使企業在招聘人才時，願意和有更大多機會放眼國際，從海外人力市場覓得人才。一站式全球人力資源平台Deel發布最新勞動力及招聘市場調查，發現人才短缺仍然是港企目前面對最重大的挑戰。有逾8成受訪者表示，願意在香港以外的市場招聘人才。

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Deel引述是次的調查報告指，港企現時在人力資源管理時，正面對三大痛點，包招如何找合適人才是香港企業在招聘時最為急切的挑戰（46%）、處理混合工作或全球員工事務（12%），以及保持工作場所的靈活性（8%）。其中大多來自科技行業的決策者表示，難以跟上人才最新趨勢和福利待遇。

隨著遙距工作將繼續成為常態，報告顯示85%的港企願意在香港以外的市場招聘人才，當中包括大多的科技企業受訪者（91%）、員工超過 500 人的大企業 （91%） 、企業首席級別高級管理層 （95%），以及擔任管理級別職位的千禧一代 （92%） 。惟有15%受訪者表示不願意在香港以外聘用人才的受訪者，原因則包括在香港以外地區沒有實體企業或團隊（63%），以及對合規招聘、資薪和管理海外人才感困難（24%）。

此外，盡管有73%的受訪企業表示正制定削減成本的措施，但整體亦有82%的企業計劃提高薪酬和福利待遇，以吸引和留住人才。受訪者認為遙距工作能夠幫助他們降低成本（47%），和有助他們吸引更多人才（37%）。其中就科技行業而言，有96%受訪者表示，即使本港防疫措施取消，仍打算維持遙距工作安排。

人才資源資訊具策略意義 可影響企業發展決策

為填補人手空缺，Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng稱，愈來愈多企業（84%）願意聘請自由工作者（Freelancer）等獨立合約員工，以吸納傾向靈活工作而非全職工作的人才。

她又舉例：

不論企業是以全職還是Freelance（自由職業）形式招聘，若然一間公司長期僱用10名來自馬來西亞的員工，且有計畫增加當地員工人數，該企業便可以透過這些人才資源資訊，繼而開始思考是否有需要在馬來西亞建設辦公室，或在當地設立業務團隊。

反映出人力資源角色在企業中，已變得愈來愈具有策略性意義，且能影響業務發展規劃。

是次的「香港商界領袖：勞動力及招聘市場調查」由Deel於今年2月委託Rakuten Insight進行，當中受訪了250名來自各行各業的香港商業決策者，以了解他們對工作及招聘前景的看法。

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記者：殷凱怡

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