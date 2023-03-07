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極端氣候料嚴重打擊德國 2050年損失或逾7.5萬億

環球社會熱點 18:05 2023/03/07

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德國經濟及環境部周一（6日）引述國內一項研究指，在2022至2050年期間，德國因極端高溫、乾旱及洪水造成的經濟損失，或將高達9,000億歐元（約7.54萬億港元），具體金額取決於全球暖化程度。

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經濟研究公司Prognos、經濟結構研究協會（GWS），及德國生態經濟研究所（Institute for Ecological Economic Research）共同完成的研究指，經濟損失來自包括農作物產量減少、建築物及基礎設施因洪雨造成的損毀、貨物運輸延誤及對衛生系統的影響。

根據研究模型，到2050年時，德國高溫和洪水等極端氣候事件，每年平均經濟成本將增加1.5至5倍，或等同當地同年GDP或將下降0.6%至1.8%。但如德國增加城市綠化帶等措施，可將純經濟成本大減60%至100%。

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但相關研究並未涵蓋非經濟層面損失，如因高溫和洪水造成的死亡，及生物多樣性的減少等。因此研究承認，預料氣候變化的成本仍會大大高於建模假設情景。

德國政府透露，在2000至2021年期間，極端氣候事件已令德國損失最少1,450億歐元（約1.2萬億港元），其中800億歐元（約6,702億港元）是在過去5年間損失。

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責任編輯：李俊儀

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