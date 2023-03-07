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【新股IPO】洲際船務成功闖關 中泰國際為獨家保薦人

股樓投資 11:01 2023/03/07

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內地綜合航運服務提供商洲際船務已成功闖關，中泰國際為獨家保薦人。根據其初步招股文件顯示，洲際船務主要提供航運服務，截至去年9月底止旗下船隊共控制21艘船舶，並已訂立90項租入船舶合約，每年租入船舶合約及控制船隊總運力分別達690萬及100萬dwt。此外，公司亦從事船舶管理服務，去年9月底止首三季正在管理179艘第三方擁有的船舶。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

去年首三季洲際船務收入達到2.85億美元，按年增長7.8%，純利則增長89.4%至近5,400萬美元。是次上市集資所得，將用於擴充及優化船隊，並有計劃於上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置設立新辦事處，以及擴展青島、寧波及福州的現有船舶管理營運業務。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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記者：張以正

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