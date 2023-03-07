法國第6次大罷工抗議延遲退休 陸空交通停擺

法國工會周二（7日）舉行今年第六次全國大罷工，抗議政府提出退休年齡延遲至64歲。巴士與地鐵列車服務受阻，大量航班班次料也會取消，工會目標是重現今年1月首次大罷工有過百萬人遊行的規模。

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運輸業與煉油廠工人周二會輪流罷工，有工會領袖上周揚言要阻止燃料供應，以癱瘓法國經濟。全國各地將舉行超過260場示威，警方估計有多達140萬人參加。

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鐵路工會呼籲逐步擴大罷工，可能影響法國國家鐵路（SNCF）全線及歐洲之星（Eurostar）在內的跨國路線。

法國大城市的巴士和地鐵服務亦恐停擺。運輸業工人料會慢駛封鎖通往主要城市的公路，超市貨品運輸可能中斷。

由於航空交通管制員也罷工，周二及周三（8日）料有多達3成航班要取消。

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交通部長博納 (Clément Beaune) 形容，今次將為罷工潮以來民眾出行最艱難的一日。

法國報章《 Le Journal de Dimanche》上周六（4日）一項民調發現，只有32%受訪法國人支持政府的退休金改革方案。

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責任編輯：鄭錦玲