【國務院機構改革】金融監管部門執位　中銀保監被金融監督管理總局取代、中證監成直屬、人行分支改革

▲ 【國務院機構改革】金融監管部門執位 新設立「金融監督管理總局」

國務院宣布一系列機構改革，金融監管部門成為變動較多的一環，中證監、中銀保監均有地位改動。中證監由「事業單位」轉為「直屬機構」，原先同屬「事業單位」的中銀保監就不再保留，改由新成立的「直屬機構」國家金融監督管理總局接手職能。另外，屬於國務院組成部門的人民銀行也會改革。

國務院指出，國家金融監督管理總局，將負責深化地方金融監管體制改革，及統籌推進中國人民銀行分支機構改革。

國務院：金融部門人手作公務員統一規範管理 何謂事業單位、直屬機構？

國務院同時提出，加強金融部門的工作人員統一規範管理，人民銀行、國家金融監督管理局、中證監、外匯管理局及其分支、派出機構都使用行政編制，工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。

據資料，國務院直屬「事業單位」不是國家行政機關，但國務院授權其中一些單位行使一定的行政職能。國務院「直屬機構」主管國務院的某項專門業務，具有獨立的行政管理職能。

國家金融監督管理總局：負責證券以外金融監管

據議案指，國家金融監督管理總局將統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

國家金融監督管理總局在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。不再保留中國銀行保險監督管理委員會。

中證監：統一負責企業債券發行審核

至於中證監調整為國務院直屬機構，議案指，中證監將強化資本市場監管職責，劃入發改委的企業債券發行審核職責，由中證監統一負責公司（企業）債券發行審核工作。

人民銀行：分支機構改革

另外，議案指，統籌推進中國人民銀行分支機構改革，撤銷中國人民銀行大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行，在31個省（自治區、直轄市）設立省級分行，在深圳、大連、寧波、青島、廈門設立計劃單列市分行。中國人民銀行北京分行保留中國人民銀行營業管理部牌子，中國人民銀行上海分行與中國人民銀行上海總部合署辦公。

不再保留中國人民銀行縣（市）支行，相關職能上收至中國人民銀行地（市）中心支行。對邊境或外貿結售匯業務量大的地區，可根據工作需要，採取中國人民銀行地（市）中心支行派出機構方式履行相關管理服務職能。

深化地方金融監管體制改革 地方政府不設金融辦

同時，中央將深化地方金融監管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。

更新國有金融資本管理體制

根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，完善國有金融資本管理體制。按照國有金融資本出資人相關管理規定，將中央金融管理部門管理的市場經營類機構剝離，相關國有金融資產劃入國有金融資本受託管理機構，由其根據國務院授權統一履行出資人職責

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編輯：袁諾曦