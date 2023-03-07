【國務院機構改革】中國組建國家金融監督管理總局、不再保留中銀保監　中證監改為國務院直屬機構

中國在兩會後提出金融機構改革。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，組建國家金融監督管理總局，並將深化地方金融監管體制改革，及統籌推進中國人民銀行分支機構改革。同時，中國證監會由國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構。

金融消費者權益保護劃入國家金融監督管理總局

據議案指，國家金融監督管理總局將統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

國家金融監督管理總局在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。不再保留中國銀行保險監督管理委員會。

中證監將統一負責企業債券發行審核

至於中證監調整為國務院直屬機構，議案指，將強化資本市場監管職責，劃入發改委的企業債券發行審核職責，由中證監統一負責公司（企業）債券發行審核工作。

另外，議案指，統籌推進中國人民銀行分支機構改革。不再保留中國人民銀行縣（市）支行，相關職能上收至中國人民銀行地（市）中心支行。對邊境或外貿結售匯業務量大的地區，可根據工作需要，採取中國人民銀行地（市）中心支行派出機構方式履行相關管理服務職能。

深化地方金融監管體制改革

同時，中央將深化地方金融監管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。

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編輯：袁諾曦