【中興通訊 763】 傳德國禁用華為及中興通訊5G組件 中興股價曾跌逾5%

據外媒報道，德國政府計劃禁止電信商在5G網路中使用中國通信設備廠華為（Huawei）和中興通訊（00763）的部分零件，禁令可能會影響已安裝的部件，將要求營運商拆除更換。消息拖累下，中興股價曾跌5.5%，低見22.55元，收報23.1元，跌3.1%，成交額3.3億元。

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報道指，德國政府的網絡安全部門及內政部近月正審視5G網絡的零部件會否構成安全風險，雖然審查未結束，但結果已很明顯。華為發言人表示，不會對報道作出評論，重申公司向德國和世界各地提供技術已有20年，擁有「非常好的安全記錄」，而中興通訊則未有回應。

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德國早在2021年通過《資訊科技安全法》，為下一代網路的電信設備商設立較高門檻，但當時並沒有像其他國家一樣禁用華為和中興設備。至於美國、加拿大、澳洲、英國、紐西蘭組成的情報共享網路「五眼聯盟」（Five Eyes）先前都已經以顧及國安為由，禁止或限制5G無綫網路使用華為與中興通訊的設備。

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記者：郭秀慧