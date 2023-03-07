晉環新近入伙 租務活躍　外國回流商人2.2萬租兩房

香港置業譚浩智表示，黃竹坑站晉環新近入伙，為區內30年來首個新盤，吸引用家進駐，其中1B座高層C室，實用面積475平方呎，屬兩房間隔，向西北望開揚山景。譚浩智指，業主以約2.4萬元放租約1個月後吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以2.2萬元租出，實用呎租約46.3元，低市價約2%。據悉，新租客為外國回流貿易商人，心儀單位位於黃竹坑地鐵站上蓋，坐擁交通優勢；加上單位享全新名牌家電，故睇樓1次即決定承租。

資料顯示，業主於2021年5月以約1,478.6萬元購入上述單位。現時晉環約有180個放盤。

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