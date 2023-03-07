▲ 【國務院機構改革】中國組建國家數據局 接手網信辦、發改委部分職能

國務院於收市公布一系列機構改革方案，包括組建國家數據局。國家數據局將負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會（發改委）管理。

新華社指出，在國家數據局成立後，網信辦承擔的研究擬訂數字中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理信息化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要信息資源開發利用與共享、推動信息資源跨行業跨部門互聯互通等職責，以及發改委承擔的統籌推進數字經濟發展、組織實施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數字基礎設施佈局建設等職責，都會劃入國家數據局。

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