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【美團3690】傳美團網約車業務併入主平台 削減人手及資源 股價跌3.5%失守140元

股樓投資 17:15 2023/03/07

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據內地媒體報道，美團（03690）計劃把網約車業務「美團打車」併入美團平台，並且會放棄自營打車業務，藉此消減人手及資源。

美團股價今日（7日）顯著受壓，收報137.9元，下跌3.5%，成交額47億元。

延伸閱讀：【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋 花33萬元裝修250呎單位 小心思處處為母着想【見下頁

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同場加映：【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

美團創始人及首席執行官王興，在一封公司內部信指，經S-team(公司最高決策機構)研究決定，調整網約車業務，網約車業務負責人張星遠，向美團副總裁李樹斌匯報。

報道引述消息人士指，今年美團各項主營業務均面臨較大壓力，所以非核心業務的主要基調是降本增效。調整不能被認為是「結束」，希望以更小成本、更輕的方式更快推進業務。

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

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記者：李兆明

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美團－W（03690） 成交 美股 港股

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