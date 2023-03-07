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金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰

環球政治 17:00 2023/03/07

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北韓領袖金正恩胞妹﹑勞動黨中央委員會副部長金與正日前警告美國，任何試圖攔截北韓導彈，將被視為宣戰。她亦同時表明，北韓就美韓軍事行動準備好作出「壓倒性回應」。

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金與正周二（7日）表明，將視美國任何嘗試攔截北韓導彈的行為等同對北韓開戰。她指美國對太平洋開放水域及領空無管轄權，而且北韓的導彈試射亦無損害鄰國安全。

言論明顯回應美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）早前聲稱，將攔截北韓向太平洋發射的洲際彈道導彈。

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金與正同時亦針對美軍近日出動B52轟炸機，與南韓舉行聯合軍演的舉動，強調北韓會根據己方評斷，採取合理﹑迅速及壓倒性的回應。她促請美韓兩國，應避免言行繼續惡化局勢。

北韓外務省同日亦譴責，美韓將在13日至23日舉行的「自由護盾」聯合軍演。外務省官員呼籲國際社會應該與「愛好和平」的北韓一同，為緩解朝鮮半島緊張局勢努力，敦促美韓立即停止軍演。

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責任編輯：吳漢培

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地緣政治 軍事 金與正 北韓 美國 太平洋 戰爭 彈道導彈 美軍 南韓

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