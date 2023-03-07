【新股IPO】絕味食品啟動來港上市籌備工作 具體細節尚未確定

中國休閒滷製食品企業絕味食品宣布，董事會審議通過來港上市議案，為加快國際化戰略，增強境外融資能力，進一步提高資本實力和綜合競爭力，根據公司總體發展戰略及營運需要，計劃在境外發行H股股份並在香港聯交所上市，管理層將啟動H股上市的前期籌備工作，目前正與相關中介機構商討相關工作，具體細節尚未確定。





【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

絕味食品近日發布的2022年業績預告，預期全年純利將按年跌約73.5%至77.6%，達到2.2億至2.6億元人民幣。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





記者：張以正