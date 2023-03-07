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【券商看法】老虎證券陳紀賢：市場料進入淺衰退期　港股看好旅遊、餐飲業　美股續因加息受壓

股市 16:56 2023/03/07

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【券商看法】老虎證券陳紀賢：市場料進入淺衰退期　港股看好旅遊、餐飲業　美股續因加息受壓

老虎證券（香港）機構部執行董事陳紀賢預期，今年市場進入淺衰退期，不過存在經濟周期錯配：歐美經濟逐步進入衰退，中國經濟則強勁復甦，建議投資者先採取保守策略，把資金投放到較穩定的大中華區的股票、黃金、美債、美股中的小型價值股，或者金銀礦等產品。

陳紀賢提醒，投資者若市場對中國復甦的期望過高，推動中國資產漲幅過分膨脹，資金或將階段性回流至美股和美國公司債。他續稱，假設美國經濟硬著陸，歐美國家經濟衰退，中國經濟復甦未如預期，全球市場可能出現崩盤；之後美國聯儲局或會加速減息，將帶動美債、黃金和依賴流動性強的大中華區成長股受益。

港股方面，陳紀賢認為，隨着香港和內地全面通關，將可提振中港兩地生產活動、帶動消費氣氛回暖，建議重點關注旅遊和餐飲行業，隨著業績持續改善，預計上述版塊今年還會有一定上升空間。

陳紀賢又提到，今年初恒指估值處於低位，恒生科技指數中的互聯網股票，按2023年盈利預期計算的預測市盈率只有14倍左右，低於全球互聯網公司的平均值22，所以資金面如果能持續改善的話，很可能會推動港股整體估值的均值回歸。

展望2023年的美股走勢，陳紀賢認為可以概括為「熊市未滿，牛市未至」。他預期美國聯儲局將會再次超預期加息，導致美元有望重上去年高位，而美股將會繼續受壓，甚至出現崩盤。他建議，可留意以能源為首的周期性股票，估計價值股的表現將繼續跑贏成長股。

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