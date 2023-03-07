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【異動股】 周大福老臣子陳世昌辭職 大行料短期受壓 股價曾大跌近一成

股樓投資 16:49 2023/03/07

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周大福（01929）公布，服務近38年的老臣子、執行董事兼中國內地董事總經理陳世昌因私人理由請辭，並退任所有附屬公司的所有董事及行政職位，本月31日生效。多間大行認為，周大福老臣子辭任出乎意外，可能令股價短期內持續波動。受消息影響，周大福股價今早（7日）一度大跌近一成，低見14.1元，收報14.66元，跌6%，成交額4.8億元，為表現最差藍籌。

同場加映﹕【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

陳世昌為周大福老臣子，1985年加入周大福，2021年調任為中國內地董事總經理，負責內地業務的策略規劃及整體管理。公司指，已經與陳世昌制訂詳細計劃，確保將目前的角色和職責，無縫移交給執行董事兼企業及港澳與海外事務董事總經理黃紹基，而黃紹基將專注監督中國業務運營與戰略。

【電商補貼】 京東「百億補貼」提前20小時上綫 股價一度突破190元【見下頁

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大摩表示，陳世昌在周大福工作近39年，被市場人士視為是推動內地業務成功和近年來市場份額增長的主要管理層之一。該行預計，周大福內地業務管理層的過渡需要一些時間，在過渡階段，股票可能在短期內受壓，未來30日內將跑輸大市，發生機率介乎70%至80%，予其目標價17元，評級「與大市同步」。

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記者：郭秀慧

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港股 大行報告 周大福 異動股 周大福（01929）

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