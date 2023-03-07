中國增長目標謹慎　金融風險備受關注

中國兩會正式召開，總理李克強宣讀政府工作報告，提出全年經濟增長5%左右目標，屬於市場下限，財政赤字率從去年的2.8%輕微提高至3%，並指出積極的財政政策要加力提效。筆者認為，考慮到外圍經濟可能陷入衰退，外部需求將維持疲弱，加上本地經濟復甦動力仍有大量不確定性，在經濟增長目標訂在5%左右，可說是務實的表現。由於疫情已經基本結束，疫情對經濟增長造成的擾動將會減少，將每年經濟增長目標逐步下調，亦符合中國人口結構變動及GDP基數巨大的中長期走向。

政府工作報告亦提及有效防範化解重大經濟金融風險的工作，意味中國當局可能在金融領域收緊監管。關於房地產市場，報告指出需要化解優質房企風險，防止無序擴張。儘管中國房企或已度過最黑暗時刻，政府出手幫助房企融資，然而，房地產領域牽涉的金融風險太大，政府似乎不會再度容許房企過度擴張，過去房企利用超高槓桿開發房地產項目的日子不再，房地產板塊拉動中國經濟增長的模式亦不會重臨。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

責任編輯︰梁浩碩