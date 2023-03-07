【商業服務】霸菱亞洲據報擬合併卓佳和瑞致達　合併後估值約65億美元

▲ 【商業服務】BPEA EQT據報擬合併卓佳和瑞致達 合併後估值約65億美元

據《彭博》引述消息報道，霸菱亞洲投資（BPEA）將合併旗下兩家總部位於香港的商業服務公司卓佳（Tricor）和瑞致達（Vistra），包括債務在內，合併後實體的估值約為65億美元。

知情人士表示，兩者已經簽署了合併協議，交易可能最快在第三季度完成後宣布。為了給合併後公司獲得估值，BPEA EQT向加拿大公共部門養老金管理公司PSP Investments出售了瑞致達的少數股權，對價數億美元。

知情人士又指，卓佳和瑞致達將在25億美元的貸款組合中，為現有債務再融資，而新建的業務將產生約10億美元的收入，並同時覆蓋50多個市場並擁有約9,000名員工。

去年9月，有報道指BPEA EQT 一直在與顧問合作合併兩家投資組合公司，知情人士指，卓佳和瑞致達的合併可以減少運營成本和增加收入。

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編輯：姚卓然