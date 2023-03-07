元朗雨後首批克制定價　折實最平395.87萬起

多個新盤接連登場，由星星地產發展，鄰近港鐵朗屏站的雨後，公布首張價單，涉及68伙，以即供付款辨法最高折扣率，即6%計，折實價395.87萬元起，最平折實呎價則約13,388元。星星地產主席及首席執行官陳文輝說，明日（3月8日）開放雨後示範單位及收票，最快下周發售。他又說，雨後首批單位定價較同區一手盤有輕微折讓，並以「雨後陽光價」形容這口定價，會視乎入票情況考慮加價。

據首張價單顯示，雨後首批單位涵蓋開放式至三房，實用面積由276平方呎起，至最大717平方呎，價單定價由421.1484萬元起，至最貴1,218.6132萬元，定價呎價約14,243元至17,379元。發展商提供兩種付款辦法，最高折扣率為6%，折實價由395.87萬元起，至最貴1,145.49萬元，折實呎價約13,388元至16,336元。整體單位折實平均呎價約14,491元。

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折實售價最平單位為5樓H室，實用面積276平方呎，開放式設計，折實價395.87萬元，折實呎價約14,343元。折實呎價最平則為5樓J室，實用面積592平方呎，兩房間隔，折實價792.59萬元，折實呎價13,388元。

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