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【阿里巴巴9988】阿里雲：逾8成亞洲企業今年計劃加碼雲端服務投資

股市 16:46 2023/03/07

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【阿里巴巴9988】阿里雲：逾8成亞洲企業今年計劃加碼雲端服務投資

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲發布《亞洲市場下一代雲端策略》調查，目前已使用雲端服務的亞洲企業中，有84%計劃在2023年增加對雲端服務的投資，另外，超過八成企業（84%）計劃兩年內實現全面上雲。

阿里雲委託全球市場研究公司NielsenIQ，在去年9月底至10月初，訪問亞洲八個市場逾1000個雲端策略決策者，其中，來自泰國（95%）、印尼（94%）、菲律賓（91%）、香港（83%）和新加坡（83%）的企業增加投資的意願最高，而更大比例的日本和韓國的受訪企業則表示他們將維持目前的投資水平。

行業方面，遊戲行業的投資增長預計最大，其次是媒體及電訊、互聯網及科技，以及金融服務。就重點投資領域而言，大部分亞洲企業將更注重數據分析及人工智能（53%）、雲計算（52%），以及自動化（46%）。

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