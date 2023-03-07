【消費優惠】國際婦女節 YOHO MALL及MOKO新世紀廣場推 5折期間限定美容優惠

香港口罩令已全面解除，不少人都已經除下面罩，適逢國際婦女節，YOHO MALL及旺角 MOKO新世紀廣場即日起聯手推出的「Happy Shopping」巡禮，並帶來低至5折期間限定獨家美容優惠。

【職場趣聞】點解香港行行都話無年輕人做/入行？ 咁香港年輕人做咩工？【下一頁】

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

商場聯同多個國際美容品牌，提供低至5折購物優惠或禮品回贈，滿足女生彩粧及護膚全面復常的需要。當中：包括CANVAS煥膚亮金面膜套裝原價1,380元，現獨家優惠680元（限100套）；Estee Lauder購物滿880元（須包括一款美妝產品）,即送高清純色豐唇底霜旅行裝一枝（限50套）；LANCOME極致持妝輕透粉底液套裝原價803元，現獨家優惠450元（限20套）；SHISEIDO EUDERMINE Activating Essence套裝原價1,470元，現獨家優惠780元（限100套）等。

除此之外，The Point 會員可於即日起憑指定積分線上開搶 MOKO 場內多個人氣美容品牌及 DFS 旗下香港 T 廣場美妝世界預備的 2,000 份美妝禮品及優惠券，換領各種美妝護膚產品，輕鬆打造最佳狀態，重現醒 神容貌！另外，顧客凡於場內指定美容商戶即日以電子貨幣單一消費滿100元並成功登記積分，即可 額外獲得2,000積分！

相關圖片：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【健康調查】六成市民「三高」不自知 市民應早識別早治療【下一頁】

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱