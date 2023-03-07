憧憬亞洲新經濟板塊復興

中國的監管機構去年收緊政策，科技股在2021年2月至2022年10月期間暴跌了約60%。儘管收益穩固，但股票價格卻出現了修正。不過近期決策者開始從以前的政策立場出現轉向，並推出了一系列對行業的支持措施。隨後，中國股市，尤其是中國科技行業，出現了令人鼓舞的復甦，後者的股票價格自10月底以來反彈了約20%。這是在令人鼓舞的發展背景出現，政策轉向下，高級官員對互聯網公司表示支援，以及宣佈了恢復數字產業增長的實質性計畫。

重要的是，在過去的兩年裡，儘管中國的新經濟板塊一度受到疫情封鎖、政策緊縮和國內消費面臨的阻力，但其基本面仍然具有彈性。從五家至少有十年以上市記錄的新經濟公司來看，它們的收入和盈利能力即使在大流行期間也被證明是有彈性的。現在，回望政策緊縮在之前已經出現，我們預計該行業表現將再次亮麗。現有的投資者有能力從這種復甦中獲益，而尚未接觸該行業的投資者應該把握這個機會，捉住其上升潛力。

科技行業的預估市盈率處於多年來的低點，並徘徊在平均值的-2個標準差上。其實考慮新經濟板塊公司的兩位數的預估盈利增長，這並不太合理。然而，市帳率處於平均值的-1.5個標準差，同樣在多年來的低位。另外其走勢與美國債券收益率密切的反向關係，隨著大部分時間美國加息週期已被定價，該行業應該在這個水平上尋底，為更持久的反彈鋪平道路，因此預計中國科技和新經濟板塊將在目前的水平上理應見底。

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責任編輯︰梁浩碩