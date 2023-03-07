【互認基金】北上基金1月累計吸資117億 南下產品吸金10億

▲ 受惠股市暢旺，1月份北上基金恢復淨吸資。

受惠2023年首月包括中港等環球股市開紅盤刺激，1月份北上及南下基金的吸金額皆報捷上升。據外滙管理局對中港互認基金的最新統計，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售的北上基金，截至1月底止累計淨吸資額為117.46億元（人民幣，下同），按月增加2.04億元，扭轉去年底走資逾6800萬元的情况。

南下基金、即內地基金公司把省招牌產品來港推售，1月份的累計淨認購額為10.37億元，單月升1747萬元。中港互認基金自2015年出台，及至2021年11月，南下基金累計吸金才首破10億元。

跨境互認基金的北熱南冷局面持續8年，北上產品較南下基金的吸金額多逾100億元。可惜，北上基金自2021年底開始已不斷萎縮；而去年底的吸金額為115.4億元，按年驟縮27億元，或縮水18%。

首月開局全球市況急升 北上產品水漲船高

放眼較長線，今年1月的吸金額亦較2020年4月高峰期的175.55億元，累計走資58.09億元。

專家指，1月份跨境基金吸資額回升，或因首月開局全球市況急升，令北上產品也水漲船高，但展望前景仍堪憂，難以重拾早年乏競爭的獨市號召力。

彭博引述哲奔諮詢提供的數據，2月份內地公募基金發行額創半年新高，計及主動權益及混合基金，總規模近174億元，創下去年9月以來單月最高，並連續第二個月按月上升。公募基金新發行升溫，凸顯內地投資者對經濟復甦前景抱有信心。國內「基」民愛打「新」，而銀行及券商等中介分銷商亦因佣金較高而傾向谷新產品，遂令散戶往往貪新忘舊。

公募基金是A股增量資金的大水喉，在2020年及2021年湧現不少爆款產品，開賣即遭搶購售罄，刺激上證綜指一度升破3700點高位。

再者，不少外資基金公司申請北上獨資經營，獲批後便推出公募產品，最新有美資公司成功闖關，中證監剛核準設立聯博基金管理公司，由聯博香港獨資控股，公司經營範圍為公開募集證券投資基金管理、基金銷售，以及私募資產管理等。

2020年11月，聯博香港向中證監遞交在中國境內設立公募基金公司的申請材料；聯博於1967年在美國成立，是全球主要投資管理公司之一。

今年1月，施羅德投資宣布，中證監已批准其在中國設立外商獨資公募基金管理公司；去年11月，路博邁基金管理（中國）亦公布，獲中證監頒發公募基金業務許可證，成為外商獨資基金管理公司。而富達更擬於今年4月正式在內地推首隻公募基金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪