▲ 【ChatGPT】微軟3月16日再辦發布會 介紹「與AI工作的未來」

微軟（美：MSFT）投資ChatGPT母企OpenAI，成功搞動整個科網和投資界。繼宣布將在搜尋網站Bing導入ChatGPT相關技術，微軟最新宣布在美國東岸時間3月16日早上11時（香港時間3月17日凌晨12時）舉行一場發布會，主題為「與AI共同工作的未來（The Future of Work with AI）」。

發布會由微軟行政總裁Satya Nadella、Microsoft 365主管Jared Spataro主持，微軟宣傳發布會將介紹人工智能將如何為每個人和組織提供全新的工作方式。

外界預計，微軟將在會上展示如何在Teams、Word和Outlook等軟件上，應用類似ChatGPT的人工智能技術，例如在Outlook 協助用戶搜尋內容，甚至是協助用戶如何回覆，在Word上協助用戶改善寫作。

相關文章：

【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版 Android用戶也可用ChatGPT（附連結）

【ChatGPT】微軟獲兩券商調升目標逾一成 富瑞睇310美元、稱搜尋服務改善長遠有利廣告收入

編輯：麥德銘