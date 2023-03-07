日本1月份實際工資創下了近九年來的最大跌幅 同比下降4.1%

官方數據顯示，日本1月份的實際工資創下了近九年來的最大跌幅，同比下降4.1%，連續10個月同比下降。因為四十年來的高通脹率擠壓了消費者的購買力，削弱了政策制定者為重振疫情後的經濟所做的努力。日本央行官員表示，加薪，加上2%的通脹率，對日本央行縮減其寬鬆的貨幣政策至關重要。

勞動部周二（7日）的數據顯示，作為家庭購買力的晴雨表，1月份經通脹調整的實際工資較上年同期下降了4.1%，是2014年5月以來的最大降幅。此前，12月的數據經修正後下降了0.6%。

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在實際工資下降的同時，包括豐田（7203）、任天堂（7974）和迅銷（9983）在內的日本主要公司都聽從了政策制定者的呼籲和工會的要求，宣布了歷史性的加薪計劃。

日本經濟在第四季度避免了衰退，但反彈幅度遠遠低於預期，推遲了恢復。

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數據顯示，1月份現金總收入，即名義工資，同比增長0.8%，比12月份修訂後的4.1%的增長要弱得多，當時強勁的一次性冬季獎金推高了整體工資。

目前，日本的核心消費通脹率（不包括波動較大的新鮮食品價格，但包括石油產品）為4.2%，是1981年以來的最快速度。

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責任編輯：張瑋婷