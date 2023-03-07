【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120

▲ 花旗料日本須待明年才加息。

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本周五（3月10日）是日本央行行長黑田東彥最後一次主持議息會議，市料他屆時按兵不動，花旗的專家預期日本明年才加息，但美元兌日圓今年有機升上120高位。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，日本央行或於2024年才會考慮加息。而花旗分析員預計，候任央行行長植田和男上任後，有機會於6月份修改債券收益率曲線控制，之後才廢除。美元兌日圓阻力位或為200天線的137.33，而未來6至12個月預測為120。

德銀：若兩因素同時出現 每百日圓兌港元恐見9算【下一頁】

日圓今天（7日）一度失守136關，上商研究部主管林俊泓認為，植田相信寬鬆放水（QE）的效力；況且全面檢討幣策需時，估計9月或以後才日本加息。而圓滙在140已值得低吸，今年的高位料為126。

日本奉行寬鬆政策約10年，現時負利率0.1厘，但發鈔行渣打香港 （02888） 、大新 （02356） 及大眾銀行等罕有蝕息搶存，提供日圓定期存款。

高息榜：

7天：南商2.8厘

1個月：花旗7厘

3個月：華僑永亨0.01厘

此外，綜合市場分析指，日本1月份核心CPI升4.2%，再創41年新高，但植田跟即將卸任的黑田一樣偏鴿；植田表明通脹趨勢須顯著上升，才會考慮收緊貨幣政策。

日央行於去年12月20日突放寬孳息曲線控制（Yield Curve Control，YCC），把10年期國債目標收益率的上下波幅範圍由0.25厘擴大至0.5厘，被視作轉鷹變相加息，一度刺激日圓滙價急升至137；但今年卻忍手，日長債息多次升破官方上限，迫使央行不斷買債壓息，持倉愈來愈巨大，投資者似乎押注此舉遲早「爆煲」，近期債息持續於央行0.5厘的目標水平爭持，上周五（3月3日）又再突破，一度高見0.504厘。

短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周美元兌日圓的上落區間介乎132.2到137.09，每百港元兌日圓的高低位在5.7至5.94；而今年中料央行退出YCC。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪