【港交所388】港交所旗下LME 遭數機構索賠共8000萬英鎊

港交所(00388)公布，全資附屬公司倫敦金屬交易所（LME）和LME Clear Limited在一項申索中被指名為被告人，遭索賠8,000萬英鎊。港交所表示，由AQR Capital Management LLC 、 DRW Commodities LLC 、Flow Traders BV、Capstone Investment Advisors LLC 及 Winton Capital Management Limited 為原告人提出的申索於昨天提交予英國商業法院並送達予LME和LME Clear ，該申索擬因LME取消原告人聲稱於去年3月8日英國時間00:00或之後執行的鎳合約交易的決定而聲稱蒙受損失，申索賠償。原告人聲稱有關決定屬不合法干預其人權。港交所全日收報337.4元跌0.7%。

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集團指出，LME和LME Clear 管理層認為，該申索毫無法律依據。由於該申索並沒有提出就港交所在去年6月6及7日公布有關LME和LME Clear被提出申索所涉及範圍以外的任何問題，有關方已同意在司法覆核申索作最後裁決之前暫緩原告人的申索。

港交所又指，於 2022 年 3 月 10 日發出的 LME 通知 22/057 中所述，在 2022 年 3 月 7 日（英國時間）， 鎳市場價格出現顯著上升。然而，LME 認為截至當日晚上收盤時的交易是有序進行。隨後 在 2022 年 3 月 8 日（英國時間）凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。與 LME Clear 商討後， LME 決定於當日英國時間 08:15 起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於 2022 年 3 月 8 日英國 時間 00:00 或之後執行的交易取消。此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。 LME 追溯性地取消交易，是為了讓市場回到 LME 可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。需要強調的是，LME 一直以市場的整體利益行事。 LME 鎳交易其後於 2022 年 3 月 16 日 在 LME 所有執行交易的場所恢復進行。

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