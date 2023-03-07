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美國銀行首席執行官莫尼漢指 美國經濟在第三季度達到技術性衰退

環球政經 15:27 2023/03/07

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美國銀行首席執行官莫尼漢Brian Moynihan周二表示，美國經濟將在第三季度開始達到技術性衰退。
 

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【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

Moynihan在悉尼舉行的《金融評論》商業峰會上說，美國的經濟衰退不會很深，其銀行預測利率將在2024年第二季度開始下降。又預計，在企業放緩的帶動下，美國經濟將出現三個季度的負增長，消費部門的情況良好。

Moynihan指，基本預測是，美國經濟將從2023年第三季度開始出現衰退，發生在2023年第四季度，並進入2024年第一季度，季度收縮率將在0.5%和1%之間。他不認為會看到深度衰退，會是基於企業方面或商業方面的個非常輕微的衰退。

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記者：張瑋婷

 

 

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