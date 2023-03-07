美國銀行首席執行官莫尼漢指 美國經濟在第三季度達到技術性衰退

美國銀行首席執行官莫尼漢Brian Moynihan周二表示，美國經濟將在第三季度開始達到技術性衰退。



延伸閱讀：【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋 花33萬元裝修250呎單位 小心思處處為母着想【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

Moynihan在悉尼舉行的《金融評論》商業峰會上說，美國的經濟衰退不會很深，其銀行預測利率將在2024年第二季度開始下降。又預計，在企業放緩的帶動下，美國經濟將出現三個季度的負增長，消費部門的情況良好。

Moynihan指，基本預測是，美國經濟將從2023年第三季度開始出現衰退，發生在2023年第四季度，並進入2024年第一季度，季度收縮率將在0.5%和1%之間。他不認為會看到深度衰退，會是基於企業方面或商業方面的個非常輕微的衰退。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷