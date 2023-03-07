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【中美角力】澳洲主權基金：正篩查潛在被美國限制的中資公司　憂制裁俄羅斯事件重演

股市 15:24 2023/03/07

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憂美國對中資科企投資禁令　澳洲主權財富基金Future Fund正篩查潛在涉險中資公司

拜登政府據報計劃禁止美國投資部份涉及敏感技術的中資科技公司，並將加強審查中資公司。澳洲前財長、澳洲主權財富基金Future Fund主席Peter Costello表示，基金正在篩查投資組合內可能面美國投資限制風險的中資公司。

Future Fund發言人並沒有披露基金與中資公司相關的持倉，僅稱基金過去曾削減包括中國在內的新興市場的敝口。

Future Fund成立於2006年，資產規模約2430億澳元（約1.3萬億港元），可與澳洲最大的養老基金規模媲美。

憂俄羅斯制裁事件在中國重演

Costello以西方在制裁後俄羅斯後，外國投資者對俄羅斯的投資減至零為例，並稱：「是否可預見類似的事件將在中國發生？我認為這是可以預見的」。

他續稱，基金已非常小心地盡量審查中資公司及減少持股。但坦言難以找出每一間受牽連的公司，因不了解許多中資公司的情況。

Peter Costello亦提到，憂慮隨中美脫鉤，美國商務部正宣布美國不能向多間中資公司出口高科技設備。因此，基金目前立場需採取審慎措施。但他強調，基金仍要維持部份配置在新興市場，而中國市場佔重要部份。

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編輯：袁諾曦

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