【盈警】IGG大插16%創逾三個月低　發盈警、料去年轉虧最多至5.1億元

▲ 【盈警】IGG發盈警、料去年轉虧最多至5.1億元

IGG （00799） 發盈警，預期去年度由盈轉虧，並將錄得約4.9億元至5.1億元的淨虧損，其中主營業務虧損約1.7億元至1.8億元，投資相關損益預計將錄得淨虧損約3.2億元至3.3億元。

IGG大插16%，報2.44元，創逾三個月低，截至下午3時10分，成交額大增6889萬元。

公司指，受到俄烏戰爭、新冠疫情、通貨膨脹、美國加息等諸多不利因素衝擊，全球經濟衰退風險持續，用戶消費能力下降，使得集團2022年度收入按年減少約23%至25%；及2022年度中國互聯網遊戲行業整體低迷，集團若干中國境內的被投資企業於去年推出的遊戲產品市場表現未達預期，或因版號發佈限制無法如期推出新遊戲，導致其現金流及經營業績有所下滑。

因此，集團對上述被投資企業認列了相應投資減值準備或公允價值變動損失，去年集團預計將錄得投資相關淨虧損約3.2億港元至3.3億港元，較2021年度的0.5億元大增。集團對該等互聯網遊戲企業的投資資金均源自集團於以往年度投資所獲取的投資收益，集團主要投資目標是提升集團綜合研發實力， 充實產品線。集團通過與被投資遊戲企業締結戰略投資協議，以代理、外包等合作模式為集團輸入多元化新遊戲，豐富產品矩陣。

管理層有信心今年扭虧為盈

董事會認為，邁入2023年，經濟情況依舊不明朗，集團保有強烈的危機意識，持續優化各項資源，降本節流。經過過去一年的資源整合和優化，集團研發團隊實現了全面升級，研發實力煥然一新，夯實了集團的長遠發展，管理層對集團於2023年度實現主營業務扭虧為盈充滿信心。

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編輯：姚卓然