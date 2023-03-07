Twitter被揭「無王管」 馬斯克去廁所要有保鏢陪

世界首富馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，大幅裁員逾7成。有報道引述Twitter員工指，現時公司內一片混亂。馬斯克在公司內長期有保鏢陪伴，甚至會陪他去廁所。Twitter員工更指，現時無人再關心平台此前限制騷擾言論的工作。

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英國廣播公司（BBC）引述Twitter一名工程師報道，現時公司看似不錯，但對於內部人士而言，猶如身處一座四周起火的建築。有報告亦引述現時及已離職的Twitter員工指，公司內其實雜亂無章。

匿名工程師認為，Twitter內部變得混亂，是因為馬斯克並不信任內部員工。他指馬斯克在公司內長期最少有2名保鏢相伴，而且保鏢非常高大，和荷里活電影中的保鏢形象一樣。他亦指，保鏢甚至會陪馬斯克上廁所。所有的清潔和餐飲工作人士亦已被解僱，馬斯克更嘗試向員工出售辦公室設備。

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工程師更透露，現時公司無人再關心，此前平台為限制騷擾言論所做的工作。報告亦指，平台厭女及發表辱罵性言論用戶的追蹤人數大增69%。平台雖然變得更自由，但仇恨及騷擾情況明顯亦有增加。

報告更指，馬斯克入主Twitter後，強姦案倖存者更成攻擊目標。負責制定安全措施的負責人指，其所屬的團隊已全數被解僱。工程師指，現時正由一個無相關專業知識的新人，跟進過去由逾20人負責的事務，指未來或將有更多事情出錯。

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責任編輯：李俊儀