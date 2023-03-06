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【券商點睇】為海外煤港股稀缺標的 兗煤澳大利亞迎來歷史機遇

股樓投資 16:43 2023/03/06

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兗煤澳大利亞（03668）近期被納入恒生綜合指數，以「中型」公司被納入「能源」行業。隨著港股通標的進一步擴大至符合條件的外國公司，股票於下周一（13日）起可進行港股通交易。安信國際表示，作為海外煤港股稀缺標的，該行認為此次納入將使得境內投資者有機會購買股票，迎來歷史機遇，進一步提升股票流動性。維持「買入」評級，2023及2024年EPS預測為2.38及1.97澳元，目標價44.06元，較當前股價有36.6%的上升空間。
 

 

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

 

該行指出，受惠於能源大通脹背景和國際煤價高位，公司在2022年實現35.8億澳元的歷史新高業績，但低於該行預期，主要在收入端以及在減值、融資成本等部分有所差距，預料2023年非經部分的影響將有所減少。

公司期末分紅宣派末期股息0.7澳元/股，3月15日為股息登記日。結合公司中期派息，2022年全年的股息率將達到20%。值得注意的是，此次期末股息為全額免稅，正常情況下，香港投資者不需要再向澳洲政府就此繳納30%的分紅稅，該行認為這對投資者較為吸引。

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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此外，受益於良好的現金狀況，公司在去年提前償還22.6億美元債務，連同2021年底償還的5億美元，將使得2023年的融資成本節省將近3億澳元。而公司將在3月進一步償還最後一筆外部、計息貸款，使得公司實現零有息負債，輕裝上陣。

 

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撰文：鄭昊彤

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