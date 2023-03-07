【大行報告】高盛：再融資進展順利 料復星國際可彌補至2025年資金缺口

高盛表示，復星國際（00656）的再融資工作進展順利，已從8家中資銀行手中獲得合共約120億元人民幣的銀團貸款，並有計劃出售4家公司的股權，涉及總代價67億元人民幣，估計公司將可彌補至2025年的資金缺口。復星國際周二（7日）收報6.7元，升幅0.9%。





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該行指出，在再融資及資產處置等利好消息推動下，復星的股價自去年11月起已回升約40%，高盛將其目標價相應上調至7.8元，並維持「買入」評級。





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復星年初宣布，預期去年全年純利將按年下跌逾80%，至最多20億元人民幣，主要是由於疫情導致業務成本增加，以及二級市場投資浮動虧損增加，因此高盛亦將2022年淨利潤預測下調78%至19.6億元人民幣，預期財富業務的金融資產公允值虧損較高。計及匯兌因素，將2023至2024年每股盈利預測下調約4%至5%。

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撰文：鄭昊彤