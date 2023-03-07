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【大行報告】Novo Land第2B期首輪售清 大摩料新地股價未來60日內跑贏大市

股樓投資 16:08 2023/03/07

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摩根士丹利表示，料新鴻基地產（00016）的股價有逾80%機率在未來60日內跑贏大市，指出公司推售大型新盤項目屯門Novo Land第2B期，352伙已全數售出，銷售均價為每平方呎1.4萬元，周三（8日）亦將作次輪推售，涉及171伙。新地周二（8日）收報110元，升幅0.9%。

 

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

 

該行認為，新地持有的1,000萬港元以下可售資源佔比最大，應能受惠於港府宣布下調首置買家印花稅的措施，憧憬銷售表現強勁，予其目標價122元，評級「增持」。

 

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

    點擊圖片放大
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另外，新地亦預期將在未來數月推出白石角University Hill及元朗Yoho Hub二期等主要項目，料在短期內成為股價的催化劑。

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 新鴻基地產（00016） 增持 目標價 UNIVERSITY HILL NOVO LAND

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