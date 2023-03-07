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澳洲央行上調現金利率至3.6% 暗示緊縮政策可能已接近完成

環球政經 11:05 2023/03/07

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澳洲央行（RBA）周二（7日）將現金利率上調至3.6%，是十多年來的最高值。但官方亦暗示其可能已接近完成緊縮政策，因為消費者支出正在放緩，由工資驅動的通脹爆發的風險較小。

在結束3月份的政策會議時，澳洲央行將官方現金利率提高了25個基點，是自去年5月利率處於0.1%的歷史低點以來的連續第10次行動。央行放棄了進一步「加息 」，而是說需要 「進一步緊縮」，市場認為這是表明只要再加息一次就夠。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

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自去年5月以來，利率已經上升了高達350個基點，市場覺得這可能會成為央行在現代歷史上最積極的緊縮活動。三年期國債期貨正式反彈16個點，至96.640。

行長洛威Philip Lowe指，工資增長仍然與通脹目標一致，最近的數據表明，價格和工資相互追逐的周期風險較低。第四季度的年薪增長率回升至3.3%，創下十年來的新高，但未達到預測的3.5%。鑑於最近失業率上升，經濟增長令人失望，工資攀升速度不如市場所擔心的快，猜測央行可能會緩和前瞻性指引。

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責任編輯：張瑋婷

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