根據庫茲涅茨的長期消費函數觀點，長期邊際消費傾向為常數，低於繁榮時期，高於蕭條時期。因此，長期來看消費的總量與收入的關係最為密切。根據IMF預測資料，到2025年中國名義GDP（以美元計價）將達到22萬億美元，同期美國GDP預計為28萬億美元。依據IMF名義經濟增長水準預測，我們認為到2030年中國名義GDP有望超過30萬億美元。基於絕對收入假說（Absolute Income Hypothesis），隨著收入的增加，居民的消費支出也將增加，因此未來十年居民收入潛力的釋放無疑是築基消費最重要的因素。根據我們的測算，2030年中國最終消費（含居民與政府）支出有望達到135萬億元人民幣，遠超2021年的62萬億，中國消費規模增速將以快於經濟增速進行擴張，2021-2030年間年化增速約9.1%。

從人均GDP來看，2021年中國國人均名義GDP折算1.26萬美元，預計在2025年有望達到1.59萬美元，並在2030年或達到2萬美元。人均GDP的提升使得居民可支配收入同步上行，最終導致消費支出增加。以消費率（即最終消費占GDP的比重）為衡量標準，縱觀全球，基本上呈現中高收入國家消費率高於中低收入國家的趨勢，也就意味隨著人均GDP的增加，最終消費占GDP的比重也會隨之上行並維持穩定。World Bank資料顯示2021年中高收入國家消費率為76.4%，而中低收入國家消費率為64.7%。

具體來看，歐美等發達經濟體在人均GDP超過2萬美元之後，其消費率基本維持在75%以上，而位於亞洲的發達經濟體（例如，韓國、日本等）人均GDP超過2萬美元之後，消費率低於歐美經濟體，大約維持在66%左右，而這一地域差異恰巧反映了亞洲地區儲蓄習慣有別於世界其他地區。根據測算，預計到2025年中國消費率有望升至58.2%左右，2035年消費率有望升至66.6%左右，與日本、韓國等亞洲發達經濟體的消費率水準較為接近。這也將印證高儲蓄率是亞洲國家的突出共性，也是亞洲國家與西方國家在傳統文化、金融市場發展程度、社會保障體系等方面的發展異質性有關。雖然亞洲地區儲蓄率高，但高儲蓄率與消費不足並不存在必然關係。根據索洛增長模型，當儲蓄率增加時，更多的儲蓄轉化成更高的投資，從而增加穩態下的經濟產出。

中國經濟發展初期，高儲蓄率是支撐高投資進而拉動經濟增長的重要因素。從國際比較看，中國居民收入的增長速度始終高於世界平均水準，1996-2021年平均年增速8.02%，同期世界平均水準為1.73%。此外，對比疫情前十年（2010-2019年）高收入國家與中低收入國家消費率的變化，高收入國家在受到外部衝擊時，消費韌性也更為突出，其消費率僅下降了0.6個百分點，而中低收入國家消費率則下降了2個百分點。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

責任編輯︰梁浩碩