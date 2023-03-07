【業績公布】九龍倉置業去年盈轉虧蝕88.5億 派第二次中期息每股0.61元 全年派息每股1.31元不變

九龍倉置業（01997）公布，截至去年12月底止業績盈轉虧，全年蝕88.56億元，2021年同期則賺43.9億元；若撇除投資物業重估價值，基礎淨利潤61.75億元，按年下跌5%。第二次中期息每股0.61元，全年合共派息每股1.31元，與去年不變，派息比率為65%。

業績公布後，九龍倉置業股價午後轉升為跌，截至3時，報44.25元，跌1%，成交額9,500萬元。

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公告指出，集團收入下降22%，主要是分階段撤出非核心的發展物業分部所致。至於海港城整體收入（包括酒店）增加2%，營業盈利增加7%，商場部份收入持平，盈利增加6%。由於商場維持嚴格的租戶甄選以確保質素，年杪的出租率微升至94%。

至於時代廣場，整體收入下跌12%。營業盈利增加1%，主要得益於有效的成本管理。商場部份年杪的出租率因而上升至94%，但由於市場租金調整，收入下跌19%，營業盈利下跌3%。

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記者：李兆明