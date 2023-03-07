【果迷福音】Outlook for Mac改為免費　毋須訂閱Microsoft 365

▲ Mac用戶可以在Apple App Store免費下載Outlook for Mac使用了！

微軟（Microsoft）近日不僅在AI聊天機械人領域、應用ChatGPT技術方面積極地部署，在其他科技應用領域也正作出調整，吸引更多人採用Microsoft旗下軟件工具及程式等。Microsoft今（7日）更宣布Outlook for Mac改為免費使用，似乎有計劃再針對Mac用戶推出新一輪友善政策。

近日Microsoft已分別公布在全新Windows 11 Insider預覽版加入支援蘋果iMessage，授權M1/ M2 Mac透過Parallels Desktop安裝Windows 11等消息。今次將Outlook for Mac改為免費使用後，各位Mac用戶就可以毋須訂閱Microsoft 365 或購買Microsoft Office的使用合約。

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Microsoft正努力將Windows桌面版Outlook電郵轉型﹐據Outlook for Mac產品經理Jeremy Perdue透露，該團隊已開始「重建」Outlook for Mac，此後還有更多工作要做，以提升其速度及可靠度，成為每個人都適用的Outlook。

Outlook for Mac目前支援Outlook.com帳號、Gmail、iCloud、Yahoo及任何支援IMAP的電郵提供商。針對M1及M2芯片機款，Outlook for Mac還具備macOS的日曆小工具及本機通知中心支援；該程式另支援iOS的「接手」（Hand Off）功能，用戶可以在其他iOS裝置與Mac機之間輕鬆切換，繼續在附近另一部裝置工作。

責任編輯：張寶燕